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Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили на сайте Кремля.

В ходе рабочей встречи Путин обратил внимание губернатора Новгородской области на некоторые проблемы региона. В том числе ту, которая касается качества воды.

«Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Тем не менее над ними надо работать, над устранением этих проблем. Прежде всего, это качество воды. Вы знаете об этом», — сказал глава государства.

Путин отметил хорошие показатели развития сферы строительства в Новгородской области. «У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. Хорошие показатели по стройке. Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать», — отметил президент. Но уточнил, что 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции.

Никитин доложил главе государства о ситуации с занятостью в регионе. По его словам, в регионе очень низкий уровень безработицы — 3,1%. «Дефицит, получается, рабочих рук», — отметил Путин.

Президент, говоря о показателях смертности в Новгородской области, констатировал, что среди причин смертей на первом месте, как и во многих других регионах, сердечно-сосудистые заболевания. И обратил внимание на высокий уровень смертность на дорогах и поинтересовался, с чем связана эта печальная статистика.

«Владимир Владимирович, с федеральными дорогами это связано, к сожалению. То есть в основном, если посмотреть внутри этой статистики, это трасса М-10 и то, что там надо просто проводить мероприятия по безопасности», — ответил Никитин.

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Ранее, 13 июня, Путин встретился с военкорами. Во время разговора он высказался в том числе о текущей обстановке на фронте, а также о социальных гарантиях для участников спецоперации.

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