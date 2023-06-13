Путин обсудил СВО с военными корреспондентами. Главное

Президент России Владимир Путин 13 июня провел встречу с военными корреспондентами. В ней приняли участие журналисты Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и многие другие. На мероприятии также присутствовал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Встреча проходила в укороченном формате, так как ее начало перенесли на час из-за технических проблем.

О целях и задачах спецоперации

В ходе своего выступления российский лидер указал на то, что цели и задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса изменяются в соответствии с текущей ситуацией, но в основном остаются неизменными.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», — сказал он.

Президент также отметил, что проведение спецоперации стало ответом на пересечение Западом и Украиной «красных линий».

Об украинском контрнаступлении

В ходе встречи Путин сообщил, что 4 июня Украина начала масштабное контрнаступление с использованием резервов, которое продолжается «прямо сейчас». Атаки ведутся по нескольким направлениям, в частности, глава государства упомянул шахтерское и запорожское направления, а также Времевский выступ.

В частности, с утра на шахтерском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 бойцов, четыре танка и две бронемашины.

«До переднего края (украинские войска. — Ред.) не дошли», — уточнил президент.

О потерях украинской стороны

По словам президента, украинская сторона несет в 10 раз больше потерь, чем российская. Он также сообщил, что Вооруженные силы РФ при отражении контрнаступления потеряли 54 танка, часть которых подлежит восстановлению.

При этом, отметил глава государства, структура потерь среди личного состава ВСУ неблагоприятна и приближается к катастрофической отметке.

«Структура этих потерь для них неблагоприятная, потому что потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь 25%, максимум 30%. У них почти 50 на 50», — пояснил он.

Кроме того, Путин сообщил, что украинские войска за время контрнаступления лишились более 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Он указал, что это около 25–30% поставленной на Украину зарубежной техники.

О статусе участников СВО

Отвечая на вопрос о социальных гарантиях для участников СВО, Путин заявил, что все защитники Отечества должны находиться в равных условиях и получать соответствующие социальные гарантии. Однако для этого необходимо внести некоторые изменения в закон.

«Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать», — сказал он.

Глава государства также ответил на вопрос корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина о статусе участников спецоперации для пограничников, полицейских и полевых медиков. Корреспондент рассказал, что врач, за четыре месяца в зоне боевых действий спасший 70 человек, даже не может получить орден за свой подвиг, так как он не считается участником спецоперации.

В ответ на это Путин заявил, что поручит Совету безопасности РФ рассмотреть вопрос статуса участника СВО для указанных категорий граждан.

О Каховской ГЭС

В ходе встречи с военными корреспондентами президент также заявил, что в разрушении Каховской ГЭС виновата украинская сторона, так как она стремилась к этому. По его словам, перед трагедией на электростанции не было зафиксировано больших взрывов, однако Киев неоднократно бил по ней из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение», — отметил Путин.

При этом, подчеркнул президент, Россия не заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, так как это несет тяжелые последствия для российских территорий.

Глава государства добавил, что он говорил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо, который сообщил, что в зоне затопления Каховской ГЭС очень активно и слаженно работают военные, МЧС и местные органы власти. К борьбе с последствиями катастрофы подключились также Минздрав РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Президент также указал, что были затоплены скотомогильники и кладбища. По его словам, это серьезная, но решаемая проблема, в ликвидации последствий примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, Минобороны уже получило соответствующее распоряжение.

При этом помощь пострадавшим от затопления в районе Каховской ГЭС будет оказана в соответствии с законодательством и стандартами России.

«Здесь все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Всё будет делаться так же, как и для всех других граждан РФ», — заверил Путин.

Об отношениях с Украиной и Западом

В ходе встречи с военкорами президент напомнил, что Москва старалась наладить хорошие отношения со всеми своими соседями, включая страны Запада. По его словам, было даже предложено включить Россию в состав НАТО, однако члены альянса даже не стали его рассматривать. Не сложилась и работа над совместными системами противоракетной обороны (ПРО).

Российский лидер добавил, что в 1990-х и 2000-х годах западные страны материально, политически и информационно поддерживали «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена на территории РФ), чтобы «раскачать» Россию, которая противостояла этой организации.

Он также указал, что Москва долгое время пыталась наладить отношения с Киевом, в том числе поддерживая украинскую экономику. Однако в итоге сторонников России начали «убивать на улицах», а на Украине произошло несколько госпереворотов.

«Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским украинским народом», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не имеет отношения к началу конфликта в Донбассе. Более того, Москва девять лет пыталась договориться о мирном решении этой ситуации, в том числе с помощью Минских соглашений, которые «партнеры» РФ не собирались выполнять. Нежелание Киева и Запада поддержать российские мирные инициативы привело к сегодняшнему конфликту.

Путин также подчеркнул, что Запад, не скрываясь, накачивает Украину оружием. При этом нарушаются нормы международного права, запрещающие поставлять оружие в зону конфликта. По словам президента, у западных стран есть свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются.

О мобилизации и военном положении

В ходе встречи с военкорами Путин обсудил также возможность дополнительной мобилизации в России. Он подчеркнул, что на данный момент такой необходимости нет.

Глава государства добавил, что с февраля этого года в ряды Вооруженных сил РФ было набрано более 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.

«В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

Вопрос сроков возвращения мобилизованных со спецоперации домой будет решаться в зависимости от ситуации, добавил российский лидер. При этом срочников в зону спецоперации отправлять не будут.

Путин также заявил, что нет нужды вводить на территории РФ военное положение, но нужно улучшать и расширять работу правоохранительных органов и специальных служб, а также усиливать меры безопасности, в том числе антитеррористической.

В связи с этим глава государства напомнил об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

«Это подтверждает лишний раз террористический характер сегодняшнего режима в Киеве. Нужно думать над этим. И в отношении тех людей, которые могут быть целями этих террористов, конечно, и сами эти люди и правоохранительные органы должны думать и обеспечивать безопасность. Но в целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», — подчеркнул президент.

Об экономике России и Запада

В ходе встречи Путин также указал, что на Западе нарастают экономические проблемы. По его словам в Германии начинается рецессия, с проявлениями экономического кризиса сталкиваются и другие страны Европы, а также США. При этом ВВП России по итогам года может вырасти на 1,5–2%.