Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Президент США Джо Байден в понедельник, 10 июля, прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО 11–12 июля. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Борт номер один приземлился в литовской столице, в которой лидеры Атлантического альянса, состоящего из 31 члена, собираются на двухдневную встречу», — сказано в материале.

Ранее в этот день президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в рамках круглого стола на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ» в пресс-центре МИЦ «Известия» отметила, что главным событием саммита НАТО станет принятие альянсом новой оборонной концепции.

Она разъяснила, что в соответствии с этой новой оборонной концепцией защита стран–членов альянса предполагается с первых дней. В соответствии с той оборонной концепцией, которая существует сейчас, допускалось 180 дней оккупации со стороны государства Х в случае нападения на страны альянса.

На предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос принятия Украины в НАТО. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» в понедельник заметил, что, по его мнению, на саммите члены альянса предложат Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

До этого, 9 июля, газета The Daily Telegraph написала о том, что Германия на саммите НАТО выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что потенциальное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.