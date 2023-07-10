Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария призвала не применять кассетные бомбы на Украине
Мир
Прибалтика откроет воздушное пространство для учений НАТО
Мир
Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО в Вильнюсе
Политика
В Госдуме предрекли Зеленскому пустые обещания на саммите НАТО в Вильнюсе
Общество
Михалков рассказал о подаренном российским военным сборнике стихов отца
Мир
Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками
Экономика
Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки
Спорт
Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Политика
В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Общество
Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России

Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в понедельник, 10 июля, прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО 11–12 июля. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Борт номер один приземлился в литовской столице, в которой лидеры Атлантического альянса, состоящего из 31 члена, собираются на двухдневную встречу», — сказано в материале.

Ранее в этот день президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в рамках круглого стола на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ» в пресс-центре МИЦ «Известия» отметила, что главным событием саммита НАТО станет принятие альянсом новой оборонной концепции.

Она разъяснила, что в соответствии с этой новой оборонной концепцией защита стран–членов альянса предполагается с первых дней. В соответствии с той оборонной концепцией, которая существует сейчас, допускалось 180 дней оккупации со стороны государства Х в случае нападения на страны альянса.

Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса
Чье будущее определят результаты контрнаступления ВСУ

На предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос принятия Украины в НАТО. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» в понедельник заметил, что, по его мнению, на саммите члены альянса предложат Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

До этого, 9 июля, газета The Daily Telegraph написала о том, что Германия на саммите НАТО выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что потенциальное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023