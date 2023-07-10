Политолог назвала главное событие предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

Главным событием саммита НАТО 11–12 июля в Вильнюсе станет принятие альянсом новой оборонной концепции. Об этом 10 июля заявила президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках круглого стола на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ».

«В соответствии с этой новой оборонной концепцией защита стран —членов альянса предполагается с первых дней. В соответствии с той оборонной концепцией, которая существует сейчас, допускалось 180 дней оккупации со стороны государства Х в случае нападения на страны-члены альянса. Большая часть сил перейдет под командование американского генерала [Кристофера] Каволи. Во всех восьми странах НАТО вдоль границы с РФ на постоянной основе будут размещены многонациональные батальоны. Предполагается, что эти батальоны будут усилены не только живой силой, но и тяжелой техникой. Предполагается значительное увеличение расходов альянса», — сказала она

7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что новые военные планы НАТО включают в себя приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Он отметил, что альянс разработал три плана, первый предназначен для Севера и Атлантики, второй — для Центральной Европы, третий — для Средиземноморского и Черноморского регионов.

28 июня сообщалось о планах Чехии направит на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое.

26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.