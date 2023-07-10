Россия увеличит выпуск истребителей

Россия вдвое увеличит выпуск истребителей. Будет увеличено производство истребителей Су-30, Су-34 и Су-35. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. Он отметил, что «Ростех» нарастил производство для нужд СВО на Украине. Истребители оказались эффективны на линии соприкосновения, сообщает телеканал «Известия». Авиация в значительной степени помогает солдатам в выполнении задач.



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