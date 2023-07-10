Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран

Отношения Китая и РФ благодаря совместным усилиям сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, сказал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко в Пекине в понедельник, 10 июля.

«Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, сотрудничество в различных областях неуклонно развивается», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидения Китая.

Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина состоялась ранее в этот день. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров, спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

После встречи с Си Цзиньпином Матвиенко сказала, что РФ и Китай не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и выступают против вмешательства во внутренние дела государств.

25 июня МИД РФ сообщил, что Китай подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России. Было отмечено высокое состояние российско-китайских отношений на данный момент и указана готовность к совместной работе по последовательному укреплению государств. Также был выделен доверительный характер двусторонних связей.

Китайская газета Global Times 24 мая написала, что союз Москвы и Пекина может стать настоящим геополитическим вызовом для США. Автор материала считает, что опыт всеобъемлющего политического партнерства РФ и КНР доказывает, что при достижении определенными государствами высокого уровня взаимодоверия мир становится более открытым.