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GT назвала союз Китая и России величайшим геополитическим кошмаром США

GT: альянс Китая и России станет величайшим геополитическим кошмаром США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Союз РФ и Китая может стать настоящим геополитическим вызовом для США. Об этом в среду, 24 мая, написала китайская газета Global Times.

«Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — Ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым «российско-китайским альянсом», который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — указано в статье.

Автор материала считает, что опыт всеобъемлющего политического партнерства РФ и КНР доказывает, что при достижении определенными государствами высокого уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

Обозреватель отметил, что российско-китайское сотрудничество «заставляет нервничать» западные СМИ. Он указал на то, что они апеллируют старыми стереотипами о зависимости России от Китая, ради того, чтобы опорочить отношения этих двух государств.

Журналист заключил, что стратегическое партнерство между Москвой и Пекином укрепляется благодаря конкретным действиям, а страны Запада не в состоянии этому помешать.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин готов строить отношения с Москвой на основе взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.

Саммит G7 под председательством Японии проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Лидеры стран «большой семерки» приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита, 20 мая. Из него следует, что страны G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В ответ на это МИД КНР выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит в Хиросиме. Отмечалось, что «группа семи» манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на страну, а также грубо вмешивается в ее внутреннюю политику.

В свою очередь Сергей Лавров 20 мая заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

16 мая представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением. По его мнению, развитие сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией, а также углубление обменов между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам российского и китайского народов, но способствует поддержанию мировой стабильности.

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил о том, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отмечал, что истинной целью США на Украине является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение своего монопольного положения в мире.

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