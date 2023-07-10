В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июля проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Встреча проходит в Доме народных собраний Китая.

Матвиенко и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на фоне флагов России и Китая, а затем удалились на встречу.

Она проходит в закрытом формате — заранее о ней не сообщалось. Кроме того, темы, которые Матвиенко планирует обсудить с председателем КНР, пока неизвестны.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации уже встречалась с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи. Парламентарии принимали участие в открытии VIII заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.

Накануне сообщалось, что российская делегация отправилась в Китай в составе заместителей председателей и глав комитетов Госдумы и Совета Федерации. Визит состоялся по приглашению Чжао Лэцзи. Матвиенко примет участие в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.