Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Спорт
В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь»
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин
Общество
Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина

Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Li Xueren
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник, 10 июля, в Пекине передала ему послание от президента России Владимира Путина.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», — сказала Матвиенко.

Она также обратила внимание на то, что в России достигнут абсолютный консенсус по развитию отношений с Китаем: в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента.

Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина началась ранее в этот день. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов России и Китая, а затем удалились на встречу.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023