Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник, 10 июля, в Пекине передала ему послание от президента России Владимира Путина.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», — сказала Матвиенко.

Она также обратила внимание на то, что в России достигнут абсолютный консенсус по развитию отношений с Китаем: в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента.

Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина началась ранее в этот день. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов России и Китая, а затем удалились на встречу.

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