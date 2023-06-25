Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России
Общество
Сотрудники МЧС спасли краснокнижную мягкотелую черепаху в Биробиджане
Армия
Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономике
Мир
Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине
Общество
Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного Малино
Общество
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Экономика
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Мир
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ
Общество
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован
Общество
В Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение
Происшествия
Женщину с ребенком спасли в Казани при пожаре из-за загоревшегося телевизора

МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России

МИД РФ: КНР подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России. Об этом говорится в распространенном 25 июня сообщении МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с руководством министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

«Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин был принят министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

На встрече обсуждался ход реализации задач по комплексному продвижению двустороннего сотрудничества, поставленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению. Также был подчеркнут доверительный характер двусторонних связей и отмечен масштабный потенциал расширения кооперации, указали в МИДе.

США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
Какие вопросы и с кем Энтони Блинкен обсудил в Пекине

Ранее, 25 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он рассказал, что его встречи в прошедшем месяце с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации достигнутых в марте договоренностей между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Итогом переговоров в конце мая стал ряд подписанных соглашений. В их числе — экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и прочее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023