МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России

Китай подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России. Об этом говорится в распространенном 25 июня сообщении МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с руководством министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

«Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин был принят министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

На встрече обсуждался ход реализации задач по комплексному продвижению двустороннего сотрудничества, поставленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению. Также был подчеркнут доверительный характер двусторонних связей и отмечен масштабный потенциал расширения кооперации, указали в МИДе.

Ранее, 25 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он рассказал, что его встречи в прошедшем месяце с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации достигнутых в марте договоренностей между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Итогом переговоров в конце мая стал ряд подписанных соглашений. В их числе — экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и прочее.