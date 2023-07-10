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Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз

Спикер СФ Матвиенко: РФ и КНР не позволят разговаривать с ними языком силы и угроз
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Россия и Китай не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и выступают против вмешательства во внутренние дела государств, заявила в понедельник, 10 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы вместе выступаем за равноправное сотрудничество. Мы вместе выступаем за недопущение вмешательства во внутренние дела, за право каждой страны определять свой путь и выбор в своем развитии», — подчеркнула она.

Несмотря на обстановку в мире, Китай продолжает оставаться ответственным, серьезным государством, которое не подстраивается под внешние условия. Отношения Москвы и Пекина не подвержены конъюнктуре или внешнему политическому воздействию, сказала Матвиенко.

«Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, — то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо», — добавила спикер СФ.

Несмотря на все сложности, незаконные ограничения и попытки сдерживать развитие России и Китая, товарооборот между странами продолжает устойчиво расти. При этом больше 70% взаимных расчетов между РФ и КНР осуществляется в национальных валютах двух стран, отметила Матвиенко.

«Есть все основания утверждать, что по итогам этого года мы перешагнем планку в $200 млрд взаимного товарооборота», — заявила она.

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Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина состоялась ранее в этот день. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

Также этот день спикер Совета Федерации провела встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.

Накануне российская делегация отправилась в Китай. Визит проходит по приглашению Чжао Лэцзи.

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