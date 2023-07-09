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В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы

Захарова прокомментировала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы

Захарова о штрафах в Латвии за поздравление с Днем Победы: диктатура либерализма с нацистскими корнями
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала рассылку штрафов за поздравления с Днем Победы в Латвии. О ситуации она высказалась 9 июля в своем Telegram-канале.

«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — заявила дипломат, комментируя эту новость.

Она отметила, что государственная полиция Латвии за такое нарушение штрафует жителей страны на €350.

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Ранее, 8 июля, портал Delfi сообщил, что государственная полиция Латвии начала рассылать письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Рассылку получили как минимум десятки граждан Латвии, проживающих в стране и за рубежом. Получившие письма рассказали, что полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведенный службой государственной безопасности.

В сам День Победы, 9 мая, правоохранительные органы Латвии задержали шесть человек за возложение цветов к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики».

При этом 20 апреля сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая.

В том же месяце 2022 года сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Однако в этот день жители Риги пришли к памятнику освободителям города, чтобы почтить память советских солдат и возложить цветы. На следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы — годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.

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