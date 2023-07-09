Замглавы ЦИК России оценил проведение выборов президента в Узбекистане

Выборы в Узбекистане организованы функционально, новые технологии применяются очень корректно. Об этом заявил в беседе с «Известиями» заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев 9 июля.

По его словам, выборы проходят комфортно как для избирателей, так и для членов избирательной комиссии. Также применяется технология «электронного списка избирателей».

«Мы посетили не первый избирательный участок, были в Самарканде в том числе, понравилось отношение членов комиссии к своей работе. Очень профессионально, заинтересовано <...> была проведена огромная подготовительная работа по их учебе», — отметил Булаев.

Также зампред ЦИК России подчеркнул, что на данный момент явка на выборах достаточно высокая — на некоторых участках она достигает 40%. Люди готовы голосовать, выражать свою точку зрения, так как понимают, что от их выбора зависит будущее страны.

«Мне бы хотелось пожелать, чтобы все прошло без каких-либо конфликтных ситуаций. <...> Много наблюдателей международных <...> На мой взгляд, абсолютное большинство из них реагируют профессионально, объективно», — резюмировал Булаев.

Ранее в этот день пресс-служба ЦИК Узбекистана сообщила, что голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Отмечается, что на выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Досрочные президентские выбора в стране — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиеева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.