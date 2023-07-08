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Девять нарушений США протоколов деконфликтации зафиксировано в Сирии

ЦПВС: РФ выражает беспокойство в связи с нарушениями протоколов деконфликтации над Сирией
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Фото: REUTERS
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Российские военные выразили беспокойство по поводу нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии, отметив девять таких зафиксированных случаев за минувшие сутки. Об этом 8 июля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации (американской коалицией. — Ред.)… и обращает внимание на продолжающиеся случаи появления БЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.) коалиции в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений», — сказал он, заявив о девяти нарушениях за прошедшие сутки.

Помимо этого, по данным Гуринова, было зафиксировано шесть полетов: двух самолетов Typhoon, двух самолетов Rafale и двух самолетов F-16 коалиции.

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Накануне в Минобороны России заявили, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.

6 июля контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил России и ВВС САР.

Кроме того, в этот день Минобороны России сообщило о начавшихся совместных учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которых отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Ранее, 4 июля, Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников американской коалиции в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА международной антитеррористической коалиции за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в САР.

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