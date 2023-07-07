У ВВС РФ сработала автозащита из-за беспилотников «коалиции» США в Сирии

Из-за приближения беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей. Об этом 7 июля заявили в Минобороны России.

«В обоих случаях фиксировалось воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов и отстрелу ложных тепловых целей», — заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Военнослужащие России показали высокий профессионализм, вовремя приняв необходимые меры по предотвращению столкновения с БПЛА американской «коалиции», добавил он.

Также, по его информации, за прошедшие сутки было зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации с применением беспилотников со стороны «коалиции» США, семь из которых произошли в районе, закрытом для воздушных полетов ввиду проведения совместных российско-сирийских военных учений.

Помимо этого, Гуринов напомнил, что российские военные неответственны за риски несогласованных полетов для авиации «коалиции» США.

«Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов летательных аппаратов коалиции, особенно в закрытой зоне проведения учений», — заявил он.

Накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что возглавляемая США «международная антитеррористическая коалиция» в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС САР.

Кроме того, в этот день Минобороны России сообщило о начавшихся совместный учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которого отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Ранее, 4 июля, Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников американской «коалиции» в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА «международной антитеррористической коалиции» за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в САР.