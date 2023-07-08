Мельник грубо ответил депутату ФРГ из-за критики поставок кассетных бомб

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник 8 июля нахамил депутату бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфу Штегнеру и другим западным политикам в ответ на критику поставок Украине кассетных боеприпасов.

Штегнер не согласился с мнением США, которое касалось поставок Киеву кассетных снарядов, потому что использование кассетных бомб может повлечь гибель мирных жителей.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — написал Мельник на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсети раскритиковали несдержанность замглавы украинского МИДа, назвав речь Мельника позором для дипломата, который, по их мнению. должен призывать к переговорам, а не усугублять ситуацию.

Ранее в этот день французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента страны Эммануэля Макрона по поставкам Украине кассетных боеприпасов. Он объявил, что Макрон соглашается на бойню и молчит.

В этот же день член палаты представителей США от Демократической партии Бетти Макколлум призвала США ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

В тот же день бывший начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннат заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине может спровоцировать раскол среди стран — членов НАТО. По его словам, Вашингтон замотивирован передать Киеву эти боеприпасы для поддержки контрнаступления. Однако за это решение США могут поплатиться ухудшением отношений с союзниками.

Ранее, 7 июля, 19 членов палаты представителей конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов. Они отметили, что объявление Белого дома противоречит ограничениям конгресса на передачу этого оружия.

В этот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.