Члены конгресса США выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине

Против передачи Украине кассетных боеприпасов выступили 19 членов палаты представителей конгресса США. Они опубликовали 7 июля свое заявление по этому поводу.

«США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения», — сказано в заявлении.

Конгрессмены отметили, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 государствах из-за их неизбирательного вреда, который может быть нанесен мирному населению.

«Объявление Белого дома противоречит ограничениям конгресса на передачу этого оружия и серьезно подрывает наше моральное лидерство. Это подчеркивает, что предстоит еще работа по оказанию давления на США, чтобы они присоединились к международному сообществу в деле запрещения использования кассетных боеприпасов», — сказали члены конгрессы.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

8 июля член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум призвала США ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.