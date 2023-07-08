Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно сталкиваются с провалами в контрнаступлении. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это решение выдать главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) [президенту Украины Владимиру] Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что в России понимают, что Турция как член НАТО проявляет таким образом солидарность с альянсом.

«Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», — добавил Песков.

Ранее в этот день Зеленский сообщил о возвращении в страну пяти командиров бригады «Азов». Он опубликовал кадры встречи с ними в Стамбуле, а потом фото из салона самолета.

Песков назвал их возвращение нарушением договоренностей со стороны Украины и Турции. По его словам, Россию никто не ставил в известность о передаче главарей «Азова» Киеву.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

До этого, 22 июня, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Ранее, 16 июня, Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. В настоящий момент украинские войска пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов, как и на других направлениях.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.