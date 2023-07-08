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Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров «Азова»

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в своем Telegram-канале сообщил о возвращении в страну пяти командиров «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), которые после обмена пленными находились в Турции.

Украинский лидер разместил соответствующее видео. На кадрах он и руководитель его офиса Андрей Ермак встречают украинских военных в Стамбуле, а затем вместе с ними садятся в самолет. Также Зеленский опубликовал фото из салона самолета.

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7 июля в Турции прошла встреча Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле отмечали, что с интересом ожидают результатов переговоров.

Командиры террористического «Азова» оказались в Турции после обмена пленными с Россией осенью 2022 года. Так, 22 сентября в Минобороны России заявили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену пленными с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса. Также Киев передал российской стороне украинского политика Виктора Медведчука. При этом, как сообщалось, пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

До этого предводители батальона сдались в плен России при освобождении предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

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