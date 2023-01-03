Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука

Турецкие СМИ раскрыли подробности обмена украинского политика Виктора Медведчука и пяти членов группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) в сентябре 2022 года. Так, во вторник, 3 января, газета Hurriyet со ссылкой на информированные источники, пишет, что обмен более 200 пленных между Россией и Украиной прошел в аэропорту Анкары.

Как сообщается в материале, переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре.

«Переговоры заняли время. Что касается «дня X», то есть самого дня обмена, россияне выдвинули условие, чтобы пять командиров «Азова» остались в Турции, и Украина согласилась», — рассказал источник газеты.

По его словам, обмен было решено проводить в аэропорту на основе тезиса «необычные действия совершаются в обычных местах, чтобы не привлекать внимания».

«В назначенный день самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в Анкаре. В самолете с Украины находился председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук», — цитирует издание слова источника.

В материале отмечается, что в ходе процесса, проведенного Национальной разведывательной организацией от начала до конца, обмен прошел без каких-либо проблем.

22 сентября в Минобороны России заявили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену пленными с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса.

В тот же день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что в результате обмена пленными Киев передал и Медведчука. Он обратил внимание на то, что при участии политика ранее было освобождено «более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались» на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля сообщил о задержании Медведчука и позже предложил РФ обменять его на пленных украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2015 года.

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