Песков заявил об отсутствии уведомления о возвращении командиров «Азова» на Украину

Россию никто не ставил в известность по поводу возвращения на Украину пяти командиров «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), находившихся после обмена пленными в Турции. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта. Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей террористической группировки «Азова» из Турции», — сказал он «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля отметил, что возвращение украинских военнослужащих является нарушением условий имевшихся договоренностей — их нарушили как Турция, так и Украина.

Кроме того, Песков связал нарушение договоренностей с провалами Украины в контрнаступлении.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну пяти командиров бригады «Азов». Он опубликовал кадры встречи с ними в Стамбуле, а потом фото из салона самолета.

Командиры «Азова» оказались в Турции после обмена пленными с Россией осенью 2022 года. 22 сентября в Минобороны России заявили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену пленными с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса. Также Киев передал российской стороне украинского политика Виктора Медведчука. При этом, как сообщалось, пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

До этого предводители бригады сдались в плен России при освобождении предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.