Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Опубликованы кадры последствий обстрела Ясиноватой со стороны ВФУ
Общество
«Известия» показали кадры последствий обстрела рынка Шебекино в Белгородской области
Мир
Бразильский актер Зе Селсо скончался в результате пожара в возрасте 86 лет
Происшествия
Volkswagen влетел в здание музея после ДТП в Ленобласти
Мир
Глава ЦРУ Бернс заявил о возможностях Китая изменить мировой порядок
Общество
Тренер рассказал о вспышке острой кишечной инфекции в спортшколе в Хакасии
Общество
Памятник Герою России Нурбагандову откроют в Махачкале
Происшествия
Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в ДНР
Мир
СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа польских политиков под Тернополем
Мир
Командование ВСУ заявило об отсутствии результатов украинского контрнаступления
Мир
Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в Турции в августе
Мир
Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров «Азова»

Московский «Динамо» со счетом 5:0 разгромил ЦСКА в матче Братского кубка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный футбольный клуб «Динамо» в первом матче Братского кубка разгромил ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 8 июля.

Игра состоялась в формате три тайма по 30 минут. Голы забили Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Вторая встреча состоится в воскресенье, 9 июля, на стадионе «Динамо», уточняет «Спорт-Экспресс».

Сборы России: как и где наши клубы готовятся к предстоящему сезону
Все, кроме «Оренбурга», тренируются дома, «Зенит» играет с европейскими командами, остальные — друг с другом

В конце июня «Динамо» возглавил чех Марцел Личка. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.

В мае член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023