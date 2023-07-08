Московский «Динамо» со счетом 5:0 разгромил ЦСКА в матче Братского кубка
Столичный футбольный клуб «Динамо» в первом матче Братского кубка разгромил ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 8 июля.
Игра состоялась в формате три тайма по 30 минут. Голы забили Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин.
Вторая встреча состоится в воскресенье, 9 июля, на стадионе «Динамо», уточняет «Спорт-Экспресс».
В конце июня «Динамо» возглавил чех Марцел Личка. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.
В мае член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник.