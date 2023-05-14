ФК «Динамо» объявил об увольнении Йокановича с поста главного тренера

У московского футбольного клуба «Динамо» после поражения 14 мая от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поменяется наставник. Об этом сообщил член совета директоров Дмитрий Гафин.

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Таким образом, сербский специалист Славиша Йоканович покидает пост главного тренера «Динамо».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год и включал возможность автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов.

14 мая футбольный клуб из Грозного «Ахмат» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ. Встреча проходила в Москве. Таким образом «Ахмат», имея 46 очков, располагается на пятом месте в таблице РПЛ. «Динамо» занимает ее седьмую строчку: на счету бело-голубых 42 очка в 27 матчах.

До этого, 6 мая, московское «Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу с пенальти в матче 26-го тура чемпионата России. Нападающий бело-голубых Федор Смолов забил единственный и решающий гол в ворота противника на 96-й минуте встречи. Игра закончилась со счетом 1:0.