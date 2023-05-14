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Футболисты «Ахмата» разгромили «Динамо» со счетом 3:0 в матче РПЛ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Футбольный клуб Грозного «Ахмат» 14 мая обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Москве.

В составе победителей голами отметились полузащитник Нене Гбамбле, который отправил мяч в ворота соперников на 38-й минуте. За ним на 57-й минуте отличился нападающий Мохамед Конате, после на 71-й минуте третий гол в ворота «Динамо» отправил нападающий Владимир Ильин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом «Ахмат», имея 46 очков, располагается на пятом месте в таблице РПЛ. «Динамо» занимает ее седьмую строчку: на счету бело-голубых 42 очка в 27 матчах.

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В свою очередь московский «Спартак» 13 мая сыграл с подмосковными «Химками» вничью в 27-м туре РПЛ. Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. В этот же день футбольный клуб «Урал» в том же туре одержал победу над «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Также в этот день футболистам и тренерам петербургского футбольного клуба «Зенит» вручили чемпионский трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.

Футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России 7 мая. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

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