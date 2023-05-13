«Урал» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Урал» в субботу, 13 мая, одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1.
У екатеринбургского ФК голами отличились Александр Юшин (62-я минута), Кирилл Капленко (90-я, автогол). В составе оренбургского клуба мяч забил Владимир Обухов (83-я).
«Урал» располагается на 11-й строчке с 30 очками за 27 матчей. «Оренбург» находится на 8-м месте с 39 очками, указывает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 3 мая, «Урал» проиграл ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2. Во втором этапе финала екатеринбургский ФК встретится с «Краснодаром», победившим в тот день «Акрон». Матч состоится 17 мая.