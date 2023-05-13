Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ
Общество
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
Происшествия
ВСУ второй раз за день выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Происшествия
Находившиеся на борту упавшего под Брянском вертолета люди погибли
Политика
В Совфеде заявили, что Запад «вдохновил» ВСУ на удар по Луганску
Общество
В ЛНР из-за обстрелов ВСУ приостановили работу мобильного интернета
Общество
В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна 7 этажа
Мир
Боррель поддержал поставки Киеву оружия большого радиуса действия
Политика
Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира в Катаре
Общество
Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак
Спорт
«Урал» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура РПЛ

«Урал» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура РПЛ

0
Фото: ФК «Урал»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб (ФК) «Урал» в субботу, 13 мая, одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1.

У екатеринбургского ФК голами отличились Александр Юшин (62-я минута), Кирилл Капленко (90-я, автогол). В составе оренбургского клуба мяч забил Владимир Обухов (83-я).

«Урал» располагается на 11-й строчке с 30 очками за 27 матчей. «Оренбург» находится на 8-м месте с 39 очками, указывает «Спорт-Экспресс».

«Могли подняться — а потом у нас тренера удалили»
Президент «Торпедо» Ярослав Савин — о влиянии дисквалификации Пепа Клотета на результаты команды, будущем клуба и закрытии игроков на базе

Ранее, 3 мая, «Урал» проиграл ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2. Во втором этапе финала екатеринбургский ФК встретится с «Краснодаром», победившим в тот день «Акрон». Матч состоится 17 мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023