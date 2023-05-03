ФК «Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в серии пенальти в матче первого этапа финала Кубка России. Встреча прошла вечером 3 мая.
Основное время матча завершилось с ничейным счетом 0:0, а по итогам пенальти сильнее оказались хозяева поля. Встреча завершилась со счетом 4:2, пишет НСН.
Таким образом, команда из Краснодара смогла одержать третью подряд победу по пенальти. До этого подопечные Владимира Ивича победили «Ростов» (5:3) и «Крылья Советов» (3:0), отмечает RT.
На 84-й минуте матча на стадионе погас свет, из-за чего игру приостановили менее чем на минуту. Работать продолжали только табло и рекламные щиты. Освещение было оперативно восстановлено.
Ранее ФК «Акрон», который выступает в Первой лиге, в плей-офф «Пути регионов» обыграл московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
Во втором этапе краснодарский клуб встретится с екатеринбургским «Уралом», сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее в среду, 3 мая, «Урал» уступил ЦСКА по сумме двух матчей в финале пути Российской премьер-лиги (РПЛ), отмечает сайт aif.ru.