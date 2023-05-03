ЦСКА обыграл «Урал» и стал финалистом Кубка России
Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл «Урал» в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра в среду, 3 мая, закончилась со счетом 2:1.
В составе ЦСКА голами отметились полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. Единственный гол в ворота гостей забил полузащитник уральской команды Рай Влут, уточняет «Спорт-Экспресс».
Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1.
«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» – «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов. По результатам встречи определится второй финалист Кубка.
Ранее, 29 апреля, ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.