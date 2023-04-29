ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Об этом 29 апреля сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Счет в игре на 3-й минуте открыл полузащитник армейцев Иван Обляков. На 22-й минуте он оформил дубль.
В конце матча нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил мяч в ворота гостей.
На 90+3-й минуте игрок ЦСКА Максим Мухин забил гол в ворота грозненской команды.
ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом».
«Ахмат» идет на пятом месте с 40 очками. На выезде он встретится с «Торпедо».
Ранее, 23 апреля, матч 24-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» закончился вничью со счетом 1:1. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из пяти матчей.