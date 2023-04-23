ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом» закончился вничью со счетом 1:1. Игра прошла в воскресенье, 23 апреля, в Москве.
Счет на 22-й минуте открыли хозяева стадиона — забил Антон Заболотный. Однако к концу матча, несмотря на постоянное пребывание в меньшинстве, «Локомотив» смог сравняться с соперником — автором гола стал Вильсон Изидор.
Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из пяти матчей. Армейцы сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. «Локомотив» разместился на десятой позиции.
16 апреля «Ростов» и «Зенит» сыграли в нулевую ничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. По ее итогам «Зенит» набрал 55 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 46 баллами занял вторую позицию, имея преимущество в одно очко перед «Спартаком».