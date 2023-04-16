«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в 23-м туре РПЛ

«Ростов» и «Зенит» сыграли в нулевую ничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла 16 апреля на стадионе «Ростов Арена» и завершила программу тура.

По ее итогам «Зенит» набрал 55 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 46 баллами занял вторую позицию, имея преимущество в одно очко от «Спартака».

Ранее в этот день «Локомотив» на выезде крупно обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. Максим Глушенков оформил дубль в составе московской команды.

Накануне «Спартак» после двух удалений обыграл «Торпедо». Матч закончился со счетом 2:1. В первом тайме у «Спартака» было три шанса разыграть пенальти, однако команда реализовала только один из них.