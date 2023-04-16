«Локомотив» на выезде разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась 16 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
В первые полчаса встречи «Локомотив» забил три мяча после ударов Максима Глушенкова (10-я и 30-я минуты) и Наира Тикнизяна (26-я). В компенсированное время первого тайма «Оренбург» отыграл один гол благодаря Дмитрию Воробьеву.
Во втором тайме Франсуа Камано установил окончательный счет (55-я). Незадолго до этого Глушенков не смог реализовать пенальти в ворота «Оренбурга».
«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до трех матчей и остался на восьмом месте турнирной таблицы с 33 очками. «Локомотив», набрав 28 баллов, занял по итогам тура десятую позицию.
Накануне «Спартак» после двух удалений обыграл «Торпедо». Матч закончился со счетом 2:1. В первом тайме у «Спартака» было три шанса разыграть пенальти, однако команда реализовала только один из них.