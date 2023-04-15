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«Спартак» вдевятером обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

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Фото: пресс-служба ФК «Торпедо»
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Московский «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась 15 апреля на стадионе «Лужники».

«Спартак» забил оба своих мяча в первом тайме. Бальде Кейта оформил гол на 18-й минуте, Роман Зобнин реализовал пенальти на первой компенсированной минуте. При этом у их команды было еще два шанса пробить 11-метровый удар. Незадолго до перерыва красную карточку получил главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.

Во втором тайме игроки «Спартака» Руслан Литвинов и Кристофер Перейта получили по две желтые карточки и были удалены с поля. После этого Илья Стефанович на второй компенсированной минуте отыграл один мяч.

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«Спартак» прервал трехматчевую серию без побед и догнал по очкам «Ростов», который занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

«Торпедо» осталось на последней, 16-й позиции с 13 очками.

Ранее в этот день ЦСКА в Екатеринбурге обыграл «Урал» со счетом 2:1 и поднялся на четвертое место в РПЛ.

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