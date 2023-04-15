ЦСКА обыграл «Урал» и одержал пятую победу подряд в РПЛ

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:1. На 13-й минуте отличился Антон Заболотный, на 59-й Федор Чалов совершил пенальти. Гол от «Урала» принадлежит Раю Влуту, который также успешно реализовал пенальти.

Теперь ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, у красно-синих 44 очка за 23 тура. «Урал» — на 10-м месте с 25 очками.

Ранее в этот день московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1.