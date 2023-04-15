«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в 23-м туре РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась 15 апреля на стадионе «ВТБ Арена».
Нижегородский клуб открыл счет благодаря пенальти, реализованному Денисом Глушаковым (67). Однако затем Ярослав Гладышев (79), Даниил Фомин (86) и Федор Смолов (90+5) вывели «Динамо» вперед.
Благодаря этой победе московская команда набрала 39 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» потерпело шестое поражение подряд и осталось на 13-й позиции с 19 баллами.
В последнем матче предыдущего 22-го тура «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом». Матч закончился со счетом 2:2.