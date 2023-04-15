Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В раде призвали МВД Украины принять меры из-за систематического захвата храмов УПЦ
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Мир
МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Мир
WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая к вторжению на Тайвань
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в 23-м туре РПЛ

0
Фото: ФК «Динамо»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась 15 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Нижегородский клуб открыл счет благодаря пенальти, реализованному Денисом Глушаковым (67). Однако затем Ярослав Гладышев (79), Даниил Фомин (86) и Федор Смолов (90+5) вывели «Динамо» вперед.

Каков «Ростов»: сможет ли команда Карпина остановить «Зенит»
Донской клуб примет лидирующего чемпиона, «Спартак» ждет дерби с аутсайдером «Торпедо», ЦСКА поедет в Екатеринбург к «Уралу»

Благодаря этой победе московская команда набрала 39 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» потерпело шестое поражение подряд и осталось на 13-й позиции с 19 баллами.

В последнем матче предыдущего 22-го тура «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом». Матч закончился со счетом 2:2.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023