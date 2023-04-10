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«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

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Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»
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Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом», отыгравшись со счета 0:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра 22-го тура состоялась 10 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля мячи забили Брайан Мансилья и Владимир Обухов на 14-й и 22-й минутах. Позднее, на 80-й и 89-й минутах, голы оформили игроки «Ростова» Егор Голенков и Максим Осипенко.

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По итогам встречи «Ростова» остался на втором месте в турнирной таблице с 45 очками, отставая от лидера РПЛ «Зенита» на девять баллов. «Оренбург» расположен на восьмой позиции с 33 очками.

Накануне «Зенит» выиграл у «Локомотива» в выездном матче РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:1. «Локомотив» занимает 11-ю строчку с 25 очками.

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