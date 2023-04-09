«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» с минимальным отрывом обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 9 апреля. Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене» и закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 26-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Он забил мяч после ошибки хавбека «Зенита» Вендела в своей штрафной площади, сообщила «Спорт-Экспресс». На 40-й минуте Вендел сравнял счет и отправил мяч с передачи Малкома в ворота соперников.

Финальный, третий мяч на 77-й минуте матча полузащитник «Зенита» Матео Кассьерра забил в падении через себя. Этот гол стал для Кассьерры первым за петербургскую команду.

Набрав 54 очка за 22 тура, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 25 очками — на 11-й строчке.

Днем ранее, 8 апреля, на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей заключительных туров чемпионата России по футболу в текущем сезоне. Игры пройдут с 22 апреля по 3 июня.

1 апреля петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.