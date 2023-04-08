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РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России в сезоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 8 апреля, появилось расписание матчей заключительных туров чемпионата России по футболу в текущем сезоне.

Игры пройдут с 22 апреля по 3 июня.

В частности, московский «Спартак» 29 апреля примет в 25-м туре «Ростов». Встреча столичной команды на выезде с петербургским «Зенитом» состоится 7 мая в рамках 26-го тура, 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА (28-й тур).

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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что футболисты «Краснодара» в гостях обыграли подмосковные «Химки» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Днем ранее, 1 апреля, петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила 1 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Также в этот день футболисты «Сочи» обыграли московский футбольный клуб «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ в Москве со счетом 2:0.

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