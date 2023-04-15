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«Спартак» пробил три пенальти в первом тайме матча с «Торпедо» в РПЛ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Московский «Спартак» три раза пробил пенальти в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо».

Игра проходит 15 апреля на стадионе «Лужники».

В первый раз 11-метровый удар был назначен за игру Равиля Нетфуллина рукой. Однако Бальде Кейта не смог реализовать штрафной на 15-й минуте.

Затем судья вновь назначил пенальти за пол Олега Кожемякина на Кейта, но и тогда Руслан Литвинов не смог забить, попав во вратаря Егора Бабурина.

В третий раз удар с 11-метровой отметки был назначен за нарушение Артема Самсонова против Кейта. Тогда Роман Зобнин смог попасть по воротам на первой компенсированной минуте.

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К тому времени счет в матче стал 2:0 в пользу «Спартака» благодаря голу Кейта с игры на 18-й минуте.

Ранее в этот день ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге со счетом 2:1. Также московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1.

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