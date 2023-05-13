«Зениту» вручили трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России

Футболистам и тренерам петербургского футбольного клуба «Зенит» вручили чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России.

Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 13 мая, после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.

У «Зенита» голами отличились Малком де Оливейра (15-я минута) и Матео Кассьерра (90+6). Среди гостей же забили мяч в ворота Михайло Баняц (51) и Алексей Ионов (58), передает «Спорт-Экспресс».

Краснодарский клуб не побеждал «Зенит» на протяжении десяти игр. В последний раз «Краснодар» победил петербургскую команду в апреле 2018 года со счетом 2:1.

Футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России 7 мая. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

По итогам той игры «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию. 13 мая ЭСК приняла решение, что судья Павел Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Спартака». Сообщается, что толчок со стороны игрока Далера Кузяева против Романа Зобнина единогласно квалифицируется как наказуемый штрафным ударом. По словам экспертов, судье следовало отменить гол.

«Зенит» после 27 туров набрал 65 очков. «Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.

В списке на втором месте располагается ЦСКА (54), на третьем — «Ростов» (50), на четвертом — «Спартак» (50) и на пятом — «Ахмат» (50).