«Спартак» планирует обратиться в судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

Футбольный клуб «Спартак» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам встречи с «Зенитом». Об этом журналистам 7 мая сообщил руководитель пресс-службы московской команды Дмитрий Зеленов.

«Планируем обратиться <...> по нескольким эпизодам после изучения записи матча», — сказал Зеленов.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», перед голом игрока «Зенита» Андрея Мостового защитник петербуржцев Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу футболисту «Спартака» Кейта Бальде, а еще через несколько секунд полузащитник «Зенита» Далер Кузяев толкнул футболиста красно-белых Романа Зобнина в центре поля.

Матч завершился 3:2 в пользу «Зенита». Благодаря этой победе петербуржцы досрочно оформили чемпионство, которое стало уже пятым подряд.

Кроме того, в этом матче нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 86-й гол и установил рекорд по голам в чемпионатах России по футболу среди легионеров.