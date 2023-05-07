Промес побил рекорд по голам в чемпионатах России среди легионеров

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес 7 мая забил 86-й гол и установил рекорд по голам в чемпионатах России по футболу среди легионеров.

Промес с пенальти отличился на 85-й минуте матча 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Ранее рекорд принадлежал иранцу Сердару Азмуну и бразильцу Вагнеру Лаву, забившим по 85 голов.

Кроме того, после этого гола Промес сравнялся с Егором Титовым, занимающим первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России.

Промесу 31 год, он выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее он также играл за москвичей с 2014 по 2018 год.

Несмотря на этот гол, «Зенит» со счетом 3:2 дома обыграл «Спартак» и досрочно оформил чемпионство в РПЛ, которое стало для петербуржцев уже пятым подряд.