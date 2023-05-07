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«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 дома обыграл «Спартак» (Москва) в матче 26-го тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) и досрочно оформил чемпионство.

В составе «Зенита» голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев, у «Спартака» отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.

При этом москвичи с 76-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за фол на Малкоме получил защитник Алексис Дуарте.

После матча Иван Сергеев заявил, что клуб не устает от побед. Он также подчеркнул, что не он один сегодня главный герой, а все в команде герои.

«Сегодня праздник сделали для города, для нас, для болельщиков. Можно сказать, сегодня все гуляют», — сказал футболист.

«Зенит» после 26 туров набрал 64 очка и стал недосягаем для занимающего вторую строчку ЦСКА, в активе которого 51 очко, и максимум до конца сезона они могут набрать еще 12.

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