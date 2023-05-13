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РФС назвал ошибочным решение Кукуяна засчитать гол «Зенита» в ворота «Спартака»

ЭСК: Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Спартака»
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Судья Павел Кукуян, который был главным арбитром матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», ошибочно засчитал второй гол петербургской команды в ворота москвичей. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), следует из отчета, опубликованного на официальном сайте организации 13 мая.

Согласно отчету экспертно-судейской комиссии, Кукуян верно не назначил пенальти в эпизоде, когда защитник Роберт Ренан наступил на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде. По мнению экспертов, данный контакт имел случайный характер.

Комиссия также объяснила, почему пришла в выводу, что Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» на 39-й минуте матча.

«Во второй части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока Далера Кузяева против Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией как наказуемый штрафным ударом», — говорится в заявлении РФС.

По поводу того, произошел ли данный инцидент в атакующей фазе петербургской футбольной команды или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако большинство членов комиссии полагает, что игрок «Зенита» Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, посредством активного участия в развитии атаки своей команды.

Большинство членов ЭСК выразило мнение, что ВАР при проверке атакующей фазы сине-бело-голубых стоило обратить внимание на эти детали, а также рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода. После этого, по словам экспертов, судье следовало отменить гол.

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Благодаря победе в матче 26-го тура РПЛ 7 мая «Зенит» со счетом 3:2 досрочно оформил чемпионство, которое стало уже пятым подряд. По итогам игры «Спартак» подал жалобу в ЭСК с просьбой рассмотреть правомерность взятия ворот, а также не назначение пенальти в ворота петербургского клуба перед началом голевой атаки.

Помимо этого на этой встрече нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 86-й гол и установил рекорд по голам в чемпионатах РФ по футболу среди легионеров.

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