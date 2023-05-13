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Спорт
«Спартак» и «Химки» сыграли вничью в 27-м туре РПЛ
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«Спартак» и «Химки» сыграли вничью в 27-м туре РПЛ

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Фото: ФК «Спартак»
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Московский «Спартак» сыграл с подмосковными «Химками» вничью в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене Химки» в субботу, 13 мая, и завершилась со счетом 1:1.

В первой половине матча в команде хозяев отличился Резиуан Мирзов, забив гол на 23-й минуте. «Спартак» сравнял счет на 56-й минуте благодаря Александру Соболеву.

Отмечается, что с поля на 42-й минуте был удален футболист московского клуба Даниил Денисов за две желтые карточки.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. «Химки» располагаются на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов, пишет «Газета.Ru».

Теперь подмосковная команда находится в зоне вылета из РПЛ.

В следующем туре «Спартак» 21 мая встретится дома с ЦСКА. «Химки» же днем ранее проведут матч на выезде с грозненским «Ахматом».

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Ранее, 7 мая, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Благодаря этому петербуржцы досрочно оформили чемпионство, которое стало уже пятым подряд. В том матче нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 86-й гол и установил рекорд по голам в чемпионатах России по футболу среди легионеров.

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