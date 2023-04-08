Минуты Славиши: как тренер «Динамо» избежал вопросов об отставке

Московское дерби «Спартака» и «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу завершилось результативной ничьей 3:3. Большое количество голов стало следствием серии ошибок, которые совершили обе команды. Яркой игрой в дерби и те и другие частично реабилитировались за недавние неудачи в РПЛ и Кубке России, но существенно усложнили свое положение в борьбе за медали национального первенства. У «Динамо» тают шансы даже на бронзу: оно находится на пятом месте и отстает от замыкающего первую тройку «Спартака» на шесть очков. Красно-белые при этом усложняют себе борьбу за вторую строчку с «Ростовом». Приблизиться к ним может и идущий четвертым ЦСКА.

На фоне спада

Символический первый удар по мячу перед стартовым свистком совершила теннисистка Анастасия Потапова. В феврале она выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце, это была ее вторая победа в карьере на таком уровне. Но гораздо больше 22-летняя спортсменка запомнилась в начале марта, когда на турнире в американском Индиан-Уэллсе против Джессики Пегулы вышла в футболке «Спартака».

За это 25-ю ракетку мира раскритиковала часть теннисной общественности, особенно ее украинские коллеги, а WTA вынесла предупреждение. Клуб не упустил возможности пригласить свою болельщицу на игру, пока у нее перерыв в соревнованиях. Игру посетила еще одна известная поклонница красно-белых — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

На матче был замечен бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун, брат экс-владельца клуба Леонида Федуна. Именно Андрей Арнольдович долгое время руководил строительством домашнего стадиона команды в Тушино, открытого в 2014 году.

Обе команды подходили к дерби на фоне затяжного спада, который в случае с динамовцами уже вполне можно называть кризисом. В марте казалось, что дела у бело-голубых налаживаются. Они почти приблизились к первой тройке, выбили из Кубка России петербургский «Зенит», победив лидера нашего футбола в гостях в серии пенальти (5:4) после ничьей в основное время (1:1).

Но после паузы на игры сборной дела у подопечных Славиши Йокановича совсем не клеятся. Сначала они обидным образом проиграли дома «Сочи» (0:2) в чемпионате при подавляющем преимуществе по ударам и игре в большинстве с середины первого тайма. А затем сенсационно вылетели из Кубка России от клуба Первой лиги тольяттинского «Акрона», после нулевой ничьей в основное время уступив в серии пенальти (1:4).

К тому же обстановку вокруг клуба усугубили ряд резких заявлений его представителей. После проигрыша «Сочи» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил неудовлетворение игрой команды и предложил задавать вопросы тренеру, что было воспринято журналистами как намек Йокановичу на то, что в случае дальнейших неудач кресло под ним зашатается.

После проигрыша «Акрону» корреспондент «РБ Спорт» задал вопрос спортивному директору Желько Бувачу о возможной отставке Славиши, на что получил ответ: «Это глупый вопрос, такой же, как ты сам».

Через несколько минут информационное пространство взорвал нападающий «Динамо» Федор Смолов. Пропускавший ту встречу из-за травмы игрок шел через смешанную зону. Корреспондент «Спорт-Экспресса» припомнил ему, как тот после поражения в прошлогоднем кубковом финале от «Спартака» (1:2) подошел к трибунам и пообещал болельщикам выиграть следующий кубок. От Федора последовал жесткий ответ журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?»

Уже через несколько минут «Динамо» в лице PR-директора Дмитрия Симонова извинилось перед журналистами за выступление Бувача и Смолова. На матч с «Динамо» Федор впервые за последний месяц попал в заявку, оказавшись на скамейке запасных.

— Он был несколько подавленным после того, что с ним случилось после предыдущей игры, но физически готов, — рассказал журналистам перед игрой член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. — Воспринял ли он общение с журналистами близко к сердцу? У человека эмоции. Конечно, воспринял. Живой человек.

На вопрос о Йокановиче Гафин сказал, что поговорим об этом после матча. Член совета директоров «Динамо» на вопрос корреспондента «Известий», останется ли Славиша на своем посту, сказал, что это зависит от него.

Обмен ошибками

У «Спартака» в последнее время дела шли несильно лучше. Весной команда одержала всего одну победу. Из-за этого подопечные Гильермо Абаскаля уже почти лишились шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство, а также отстали на три очка от идущего вторым «Ростова». Более того, неудача в дерби с «Динамо» ставила бы под вопрос их перспективы в борьбе за бронзу.

Ко всему прочему красно-белые на этой неделе также потерпели фиаско в Кубке России, проиграв в ответном полуфинальном матче «Пути РПЛ» екатеринбургскому «Уралу» (1:2) и с учетом ничьей (1:1) в первой встрече вылетев из этой сетки. Теперь шанс на трофей у них есть только через «Путь регионов», где ждет «Акрон».

К тому же у «Спартака» серьезные кадровые проблемы. Уже не первую игру из-за травм отсутствуют защитник Георгий Джикия и главный бомбардир Квинси Промес. А накануне дерби к ним добавились Виктор Мозес и Шамар Николсон.

К середине первого тайма лазарет пополнил еще и Даниил Хлусевич. Причем травму он получил в результате столкновения, за которое ему выдали желтую карточку. Вынужденная замена на Даниила Денисова была особенно обидной, так как Хлусевич хорошо начал встречу. С его передачи на седьмой минуте Александр Соболев открыл счет.

«Спартак» имел серьезное игровое преимущество в первом тайме. «Динамо» много ошибалось в середине поля и обороне. Казалось, оно играло вообще без защиты. Но на перерыв команды ушли при равном счете. На 35-й минуте при первой же вразумительной атаке после удара Константина Тюкавина Денисов выбил мяч из пустых ворот, но прямо на Арсена Захаряна, который не промахнулся.

Вскоре Кейта Бальде вновь вывел «Спартак» вперед, но перед окончанием первого тайма после навеса с углового Соболев срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме красно-белые тоже могли выйти вперед, но не использовали ряд моментов.

А потом случилась курьезная ошибка их вратаря Александра Селихова. Макаров сделал из-за пределов штрафной длинный прострел с правого фланга, и мяч, не коснувшись никого, влетел в дальний угол ворот. Пытавшийся замкнуть передачу Тюкавин не смог это сделать, но дезориентировал Селихова.

Тут же Йоканович выпустил на замену Смолова, но он забить не смог. Более того, до конца игры «Спартак» создал еще несколько опасных моментов и в самом конце заработал пенальти, с которого Соболев сравнял счет и спас встречу.