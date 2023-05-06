«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова

Московское «Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу с пенальти в матче 26-го тура чемпионата России.

Нападающий бело-голубых Федор Смолов забил единственный и решающий гол в ворота противника на 96-й минуте встречи. Игра закончилась со счетом 1:0.

«На 27-й минуте отличился нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев, но гол был отменен из-за положения «вне игры» у Смолова. На 54-й минуте также из-за офсайда был не засчитан гол Смолова», — указывает «Спорт-Экспресс».

По итогам матча «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, у них 42 очка. «Химки» на 15-й строчке, с 17 очками.

3 мая футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в серии пенальти в матче первого этапа финала Кубка России. Команда из Краснодара одержала третью подряд победу по пенальти.