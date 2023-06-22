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Марцел Личка возглавил московский футбольный клуб «Динамо»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Чех Марцел Личка возглавил футбольной клуб «Динамо» из Москвы. Об этом 22 июня сообщил официальный сайт команды.

Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.

«Вместе с Марцелом тренерский штаб пополнят помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич. Работу с вратарями продолжит Дмитрий Изотов», — сообщила пресс-служба «Динамо».

Ранее в этот день Личка покинул пост главного тренера в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург». Под его руководством команда дважды получала право выступать в РПЛ и заняла в лиге седьмое место в минувшем сезоне.

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14 мая член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник. Таким образом, сербский специалист Славиша Йоканович, который занимал свой пост с июня 2022 года, покинул пост главного тренера команды.

В тот же день сообщалось, что «Динамо» может возглавить серб Марко Николич, который ранее тренировал московский «Локомотив».

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