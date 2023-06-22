Марцел Личка возглавил московский футбольный клуб «Динамо»
Чех Марцел Личка возглавил футбольной клуб «Динамо» из Москвы. Об этом 22 июня сообщил официальный сайт команды.
Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.
«Вместе с Марцелом тренерский штаб пополнят помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич. Работу с вратарями продолжит Дмитрий Изотов», — сообщила пресс-служба «Динамо».
Ранее в этот день Личка покинул пост главного тренера в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург». Под его руководством команда дважды получала право выступать в РПЛ и заняла в лиге седьмое место в минувшем сезоне.
14 мая член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник. Таким образом, сербский специалист Славиша Йоканович, который занимал свой пост с июня 2022 года, покинул пост главного тренера команды.
В тот же день сообщалось, что «Динамо» может возглавить серб Марко Николич, который ранее тренировал московский «Локомотив».