Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 июля напомнила, что бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в феврале заявляла о недопустимости применения кассетных боеприпасов.

«Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки 28 февраля 2022 года: «Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление». Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — приводит заявление Захаровой Telegram-канал МИД РФ.

Как отметила Захарова, ожидается заявление пресс-секретаря президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Ранее в этот день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Отмечается, что поставка станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, запасы которых истощились за время конфликта. По словам Салливана, Вашингтон не намерен «оставить Украину безоружной». В свою очередь, Киев дал гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы

Также старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут сказал, что Украина дала гарантии ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы. Кроме того, Украина взяла на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование территорий, где будут применяться кассетные боеприпасы.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о новом пакете помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Глава комитета ГД по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия непременно ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, а также любые поставки военной техники со стороны Запада по-прежнему являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ.

Между тем, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Известиями» заявил, что передача кассетных боеприпасов связана с тем, что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан. По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.