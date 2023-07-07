Белый дом признал трудности в контрнаступлении Украины

Украинское контрнаступление идет тяжело, но оно будет продолжаться. Об этом 7 июля заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Контрнаступление продвигается тяжело. Русские окопались, они бросили значительные человеческие силы и много боеприпасов для отражения», — заявил он на брифинге.

Салливан отметил, что Украина настроена продолжать свои действия и еще не использовала значительные ресурсы, которыми располагает.

Ранее, 6 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

5 июля замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что контрнаступление ВСУ захлебывается. По его словам, российские войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять наступление.

До этого, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений. Он отметил, что украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.