Избитый в Турции россиянин подпишет соглашение об отсутствии претензий к отелю

Россиянин Илья Скоков, которого избила охрана отеля Noxinn Deluxe в турецкой Аланье, подпишет с гостиницей соглашение об отсутствии претензий. Об этом 7 июля рассказала «Известиям» его жена Мария Скокова.

«Мы с отелем напишем соглашение, что не имеем друг к другу претензий как с их стороны, так и с нашей. Мы предадим это огласке, чтобы не было больше таких статей, по которым я не давала согласие», — рассказала она.

По ее словам, инцидент начался с того, что в них кто-то бросил бутылки с балкона. Попытка пожаловаться в администрацию отеля привела к конфликту с его сотрудниками.

«Охранник отвечал мне грубо, и я решила заснять разговор на камеру. Ему это не понравилось, он начал выхватывать у меня телефон. Мой муж оттолкнул его и забрал обратно, и тогда на него налетели другие сотрудники отеля. Моему мужу нанесли удары по голове, ему стало плохо, скорая помощь не вызывалась, пока не приехала полиция», — заявила Скокова.

Ранее, 12 июня, телеканал Habertürk сообщил о нападении на российского туриста в центре Стамбула. Между Вячеславом Нечипорчуком и четырьмя людьми, которые, предположительно, были вымогателями, произошла драка, во время которой россиянина зарезали. Оказалось, что нападавшие пытались забрать у мужчины телефон.