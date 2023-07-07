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Избитый в Турции россиянин подпишет соглашение об отсутствии претензий к отелю

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Фото: соцсети
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Россиянин Илья Скоков, которого избила охрана отеля Noxinn Deluxe в турецкой Аланье, подпишет с гостиницей соглашение об отсутствии претензий. Об этом 7 июля рассказала «Известиям» его жена Мария Скокова.

«Мы с отелем напишем соглашение, что не имеем друг к другу претензий как с их стороны, так и с нашей. Мы предадим это огласке, чтобы не было больше таких статей, по которым я не давала согласие», — рассказала она.

По ее словам, инцидент начался с того, что в них кто-то бросил бутылки с балкона. Попытка пожаловаться в администрацию отеля привела к конфликту с его сотрудниками.

«Охранник отвечал мне грубо, и я решила заснять разговор на камеру. Ему это не понравилось, он начал выхватывать у меня телефон. Мой муж оттолкнул его и забрал обратно, и тогда на него налетели другие сотрудники отеля. Моему мужу нанесли удары по голове, ему стало плохо, скорая помощь не вызывалась, пока не приехала полиция», — заявила Скокова.

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